«Просто обсудили момент и пожали руки». Батраков рассказал о разговоре с Талалаевым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о встрече с главным тренером «Балтики» Андреем Талалаевым после критики со стороны специалиста. По завершении матча между командами в Фонбет Кубке России (2:0) Талалаев заявил, что судьи позволяют Батракову больше, чем другим.

«Уже обсудили. Получается, перед игрой с Иорданией в Москве, последний сбор когда был, подошёл ко мне, поздоровались, просто обсудили момент.

Что если посмотреть этот момент, прокрутить, игрок «Балтики» подбил ногу, из-за этого у меня поехала нога опорная, я полетел двумя ногами. Это раз, это было не специально, я тянулся, хотел в подкате сыграть одной ногой просто, из-за того, что меня подбили, полетел двумя. Опять же, не специально, в ноги не попал вообще даже никому. И футболист «Балтики» встаёт, начинает наступать на меня. Понятно, что у меня эмоции тоже переполняют, я встаю и начинаю в ответ. Ну, что мы там просто потолкались по сути. И потом подбегает, если не ошибаюсь, Бевеев, мы с ним тоже просто обсуждаем на повышенных тонах, но ничего, без оскорблений, вообще спокойно. И как-то вот со спины мне в шею просто прилетает такой ладонью удар. Я разворачиваюсь, вижу, это какой-то тренер из штаба «Балтики». Я говорю: «Куда вы? Зачем вы лезете? Я сейчас разговариваю с человеком». Никого не посылал.

И я говорю, с Талалаевым мы пообщались и пожали руки. Он тоже сказал, что тренерский штаб его там неправильно повёл, поэтому всё забыли. Футбол — это эмоции, мне кажется, это нормально вообще», — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».