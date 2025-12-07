«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей». Аршавин — о матче «Спартака» и «Динамо»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1) в контексте влияния результата на будущее исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова и его коллеги во главе бело-голубых Ролана Гусева.

«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей. Мне кажется, что у Гусева всё равно больше шансов, чем у Романова. Если бы «Динамо» прибило «Спартак» со счётом 3:0, тогда чаша весов склонялась бы к Гусеву. Но так как 1:1, они пожали руки, обнялись и вместе в болото спустились», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.