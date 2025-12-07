Скидки
Лорьан — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей». Аршавин — о матче «Спартака» и «Динамо»

Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 18-го тура Мир РПЛ между московскими «Спартаком» и «Динамо» (1:1) в контексте влияния результата на будущее исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Вадима Романова и его коллеги во главе бело-голубых Ролана Гусева.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Романов и Гусев друг друга утопили этой ничьей. Мне кажется, что у Гусева всё равно больше шансов, чем у Романова. Если бы «Динамо» прибило «Спартак» со счётом 3:0, тогда чаша весов склонялась бы к Гусеву. Но так как 1:1, они пожали руки, обнялись и вместе в болото спустились», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

