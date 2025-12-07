Скидки
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ребята выполнили то, что мы от них просили». Тренер «Балтики» — о матче с «Крыльями»

«Ребята выполнили то, что мы от них просили». Тренер «Балтики» — о матче с «Крыльями»
Старший тренер калининградской «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал победу в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18'     2:0 Хиль – 22'    

«Ребята выполнили то, что мы от них просили, то, что всю неделю им говорили, то, что наигрывали, показывали. Они вышли, просто это всё реализовали. И я уже говорил на флеш-интервью, что те ребята, которые вышли сегодня в стартовом составе и на замены, заменили тех, кто получил травмы, дисквалификации, и сыграли очень сильно. Поэтому мы довольны нашей командой, как они реагируют на какие-то моменты.

Несмотря на то что обычно это отпускные настроения, когда последняя игра, ни у кого из нашей команды такого не было. Все хорошо настроились, все боролись до конца и в первом тайме шли в борьбу, в подкатах и так далее. И также сыграли в свою силу в атаке, реализовали моменты. Поэтому мы очень довольны тем, как сыграли наши ребята. Ну и при наших болельщиках нельзя по-другому играть, потому что собирается очень много народу, и они гонят нас вперёд, и они переживают за нас, поэтому мы были настроены только на победу», — сказал Нагайцев на пресс-конференции.

После 18 туров чемпионата России «Балтика» набрала 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

