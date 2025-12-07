Фабио Челестини прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о поражении своих подопечных от «Краснодара» (2:3) в матче 18‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

«Краснодар» провёл великолепный матч. В первом тайме мы хотели доминировать, владеть мячом, играть с большим преимуществом в середине поля. Но мы не могли выходить с мячом так, как хотели это делать. Мы забили первый гол, но потом «Краснодар» продемонстрировал, что они чемпионы не просто так. У нас была полная самоотдача, даже вдесятером играли до конца. Нам было тяжело. Я выбрал схему «ромб», но в следующем матче будем смотреть», — заявил Челестини в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.