«Просто судья не понимает футбол». Аршавин раскритиковал арбитра РПЛ за удаление Табидзе

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал арбитра Алексея Сухого за удаление защитника махачкалинского «Динамо» Джемала Табидзе в матче 18‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые уступили «Пари НН» (0:1).

«Я не вижу здесь фола последней надежды. Для меня это — просто судья не понимает футбол. Хотя это Сухой, один из наших авторитетных арбитров», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику «Динамо» на 20-й минуте игры. На 37-й минуте арбитр назначил в ворота махачкалинцев пенальти, с которого полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи забил единственный мяч в игре.