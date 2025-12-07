Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто судья не понимает футбол». Аршавин раскритиковал арбитра РПЛ за удаление Табидзе

«Просто судья не понимает футбол». Аршавин раскритиковал арбитра РПЛ за удаление Табидзе
Комментарии

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал арбитра Алексея Сухого за удаление защитника махачкалинского «Динамо» Джемала Табидзе в матче 18‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые уступили «Пари НН» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'    
Удаления: Табидзе – 20' / нет

«Я не вижу здесь фола последней надежды. Для меня это — просто судья не понимает футбол. Хотя это Сухой, один из наших авторитетных арбитров», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Алексей Сухой показал прямую красную карточку защитнику «Динамо» на 20-й минуте игры. На 37-й минуте арбитр назначил в ворота махачкалинцев пенальти, с которого полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи забил единственный мяч в игре.

Материалы по теме
РПЛ в 2025-м году — всё! Закончилось заявлением об отставке и идеальным матчем топов!
Live
РПЛ в 2025-м году — всё! Закончилось заявлением об отставке и идеальным матчем топов!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android