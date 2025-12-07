Скидки
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Зенит» сделал предложение «Ред Булл Брагантино» по трансферу Джона — ESPN

Санкт-петербургский «Зенит» предлагает за полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона € 18 млн. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, фиксированная сумма трансфера может составить € 15 млн: предполагается, что € 5 млн выплатят сразу, а оставшиеся € 10 млн будут выплачены в рассрочку в течение трёх лет, с 2027 по 2029 год. Ещё € 3 млн составят бонусы, это будет зависеть от достижений сине-бело-голубых.

Бразильский клуб ещё не принял решения относительно трансфера, «Крузейро» также проявляет интерес к игроку.

Джон выступает в составе «Ред Булл Брагантино» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

