Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпионат Франции по футболу 2025/2026: результаты на 7 декабря, календарь, таблица

Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица
Комментарии

Завершился 15-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1

5 декабря, пятница:

«Брест» — «Монако» — 1:0;
«Лилль» — «Марсель» — 1:0.

6 декабря, суббота:

«Нант» – «Ланс» – 1:2;
«Тулуза» – «Страсбург» – 1:0;
«ПСЖ» – «Ренн» – 5:0.

7 декабря, воскресенье:

«Ницца» – «Анже» – 0:1;
«Гавр» – «Париж» – 0:0;
«Осер» – «Метц» – 3:1;
«Лорьян» – «Лион» – 1:0.

Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 34 очка. На второй строчке располагается «ПСЖ» (33), тройку лидеров замыкает «Марсель» (29).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Серьёзное давление на Шевалье». Сафонова хвалят за долгожданный сезонный дебют в «ПСЖ»
Видео
«Серьёзное давление на Шевалье». Сафонова хвалят за долгожданный сезонный дебют в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android