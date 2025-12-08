Чемпионат Франции — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 15-го тура и турнирная таблица

Завершился 15-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.
Результаты матчей 15-го тура французской Лиги 1
5 декабря, пятница:
«Брест» — «Монако» — 1:0;
«Лилль» — «Марсель» — 1:0.
6 декабря, суббота:
«Нант» – «Ланс» – 1:2;
«Тулуза» – «Страсбург» – 1:0;
«ПСЖ» – «Ренн» – 5:0.
7 декабря, воскресенье:
«Ницца» – «Анже» – 0:1;
«Гавр» – «Париж» – 0:0;
«Осер» – «Метц» – 3:1;
«Лорьян» – «Лион» – 1:0.
Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 34 очка. На второй строчке располагается «ПСЖ» (33), тройку лидеров замыкает «Марсель» (29).