«10 из 10». Челестини поставил оценку ЦСКА по итогам первой части сезона

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил оценку 10 из 10 своей команде за первую часть сезона. В 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
— Как оцените игру своей команды в первой половине сезона?
— Поставлю 10 из 10. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча, но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе [за первое место]. Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от «Ростова». Я поздравляю наших ребят — они сделали невероятное. И делают это уже в течение многих недель, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
Армейцы ушли на зимнюю паузу в РПЛ с 36 очками в активе. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. Выше ЦСКА расположились «Краснодар» (40 очков), «Зенит» (39) и «Локомотив» (37).
