Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Лорьян — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«10 из 10». Челестини поставил оценку ЦСКА по итогам первой части сезона

«10 из 10». Челестини поставил оценку ЦСКА по итогам первой части сезона
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поставил оценку 10 из 10 своей команде за первую часть сезона. В 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги армейцы уступили «Краснодару» (2:3). Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

— Как оцените игру своей команды в первой половине сезона?
— Поставлю 10 из 10. Ни одного плохого слова сказать не могу. Мы могли бы быть первыми после этого матча, но не получилось. Нужно согласиться с этим. Но мы в борьбе [за первое место]. Может быть, я бы покритиковал ребят только за поражение от «Ростова». Я поздравляю наших ребят — они сделали невероятное. И делают это уже в течение многих недель, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Армейцы ушли на зимнюю паузу в РПЛ с 36 очками в активе. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. Выше ЦСКА расположились «Краснодар» (40 очков), «Зенит» (39) и «Локомотив» (37).

Материалы по теме
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
«Краснодар» — зимний чемпион РПЛ! Снесли ЦСКА в бойне с пятью голами и удалением! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android