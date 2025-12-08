«Наполи» — «Ювентус»: Хойлунд оформил дубль на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Наполи» и «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступает Федерико Ла Пенна. На данный момент счёт 2:1 в пользу неаполитанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте Расмус Хойлунд оформил дубль. Ранее, на седьмой минуте, Хойлунд открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. На 59-й минуте Кенан Йылдыз забил ответный мяч.

После 13 матчей чемпионата Италии команда Антонио Конте набрала 28 очков и занимает третье место. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.

В минувшем туре «Наполи» победил «Рому» со счётом 1:0, а «Ювентус» обыграл «Кальяри» со счётом 2:1.