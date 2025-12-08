Аршавин объяснил, что нужно «Зениту», чтобы изменить ситуацию весной

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин ответил, что необходимо «Зениту» для исправления ситуации весной. На зимнюю паузу сине-бело-голубые ушли на втором месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

— Какой «Зенит» мы увидим весной?

— Сейчас трудно представить. Думаю, что «Зениту» для того, чтобы что‑то изменить, нужно два‑три человека в стартовый состав, — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Санкт-петербургский клуб набрал в 18 матчах первой части сезона 39 очков. Отставание от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет одно очко. Тройку лидеров с 37 очками замыкает московский «Локомотив».