«Лион» проиграл «Лорьяну» с минимальным счётом в матче 15-го тура французской Лиги 1

Завершён матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Лион». Встреча состоялась на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян). В качестве главного арбитра матча выступил Матьё Вернис. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Единственный гол в матче был забит на 39-й минуте. Отличился полузащитник «Лорьяна» Пабло Пажи. На 42-й минуте красную карточку получил защитник «Лиона» Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После этой игры «Лорьян» с 17 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» с 24 очками располагается на пятой строчке. Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 34 очка. На второй строчке располагается «ПСЖ» (33), тройку лидеров замыкает «Марсель» (29).