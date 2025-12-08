Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лорьян — Лион, результат матча 7 декабря 2025, счет 1:0, 14-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лион» проиграл «Лорьяну» с минимальным счётом в матче 15-го тура французской Лиги 1
Комментарии

Завершён матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лорьян» и «Лион». Встреча состоялась на стадионе «дю Мустуа — Ив Алленма» (Лорьян). В качестве главного арбитра матча выступил Матьё Вернис. Победу со счётом 1:0 в этой игре одержали хозяева поля.

Франция — Лига 1 . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
1 : 0
Лион
Лион
1:0 Пажи – 39'    
Удаления: нет / Мэйтленд-Найлс – 42'

Единственный гол в матче был забит на 39-й минуте. Отличился полузащитник «Лорьяна» Пабло Пажи. На 42-й минуте красную карточку получил защитник «Лиона» Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

После этой игры «Лорьян» с 17 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице Лиги 1, «Лион» с 24 очками располагается на пятой строчке. Первое место в турнирной таблице Лиги 1 занимает «Ланс», набравший 34 очка. На второй строчке располагается «ПСЖ» (33), тройку лидеров замыкает «Марсель» (29).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сафонов сыграл за «ПСЖ» спустя полгода — и как! Вытащил мёртвый мяч, а клуб забил 5! Видео
Сафонов сыграл за «ПСЖ» спустя полгода — и как! Вытащил мёртвый мяч, а клуб забил 5! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android