Результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 7 декабря, завершился 13-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными результатами матчей.
Результаты матчей 13-го тура Бундеслиги:
5 декабря, пятница:
«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:1.
6 декабря, суббота:
«Вольфсбург» — «Унион» — 3:1;
«Штутгарт» — «Бавария» — 0:5;
«Хайденхайм» — «Фрайбург» — 2:1;
«Кёльн» — «Санкт-Паули» — 1:1;
«Аугсбург» — «Байер» — 2:0;
«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 6:0.
7 декабря, воскресенье:
«Гамбург» — «Вердер» — 3:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» — 2:0.
По итогам тура «Бавария» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 29 очками располагается на второй строчке, «Боруссия» Дортмунд с 28 очками находится на третьей строчке, а топ-4 с 23 очками замыкает «Байер». В нижней части таблицы находятся «Хайденхайм» (11), «Санкт-Паули» (8) и «Майнц» (6).