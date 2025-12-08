Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

В воскресенье, 7 декабря, завершился 13-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными результатами матчей.

Результаты матчей 13-го тура Бундеслиги:

5 декабря, пятница:

«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:1.

6 декабря, суббота:

«Вольфсбург» — «Унион» — 3:1;
«Штутгарт» — «Бавария» — 0:5;
«Хайденхайм» — «Фрайбург» — 2:1;
«Кёльн» — «Санкт-Паули» — 1:1;
«Аугсбург» — «Байер» — 2:0;
«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 6:0.

7 декабря, воскресенье:

«Гамбург» — «Вердер» — 3:2;
«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» — 2:0.

По итогам тура «Бавария» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 29 очками располагается на второй строчке, «Боруссия» Дортмунд с 28 очками находится на третьей строчке, а топ-4 с 23 очками замыкает «Байер». В нижней части таблицы находятся «Хайденхайм» (11), «Санкт-Паули» (8) и «Майнц» (6).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Фанаты хором исполнили рождественские песни на стадионе «Боруссии». Видео
Истории
Фанаты хором исполнили рождественские песни на стадионе «Боруссии». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android