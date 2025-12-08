Результаты матчей 13-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 7 декабря, завершился 13-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полными результатами матчей.

Результаты матчей 13-го тура Бундеслиги:

5 декабря, пятница:

«Майнц» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:1.

6 декабря, суббота:

«Вольфсбург» — «Унион» — 3:1;

«Штутгарт» — «Бавария» — 0:5;

«Хайденхайм» — «Фрайбург» — 2:1;

«Кёльн» — «Санкт-Паули» — 1:1;

«Аугсбург» — «Байер» — 2:0;

«РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» — 6:0.

7 декабря, воскресенье:

«Гамбург» — «Вердер» — 3:2;

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм» — 2:0.

По итогам тура «Бавария» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, «РБ Лейпциг» с 29 очками располагается на второй строчке, «Боруссия» Дортмунд с 28 очками находится на третьей строчке, а топ-4 с 23 очками замыкает «Байер». В нижней части таблицы находятся «Хайденхайм» (11), «Санкт-Паули» (8) и «Майнц» (6).