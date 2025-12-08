«Матч, достойный даже плей-офф еврокубков». Мусаев — об игре «Краснодара» с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сравнил атмосферу на матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные победили ЦСКА (3:2), с еврокубками. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой УЕФА с 2022 года.

— Россия не играет сейчас на международных аренах. По атмосфере, по качеству игры сопоставим ли этот поединок европейскому уровню?

— Я думаю, 100% — да, и по атмосфере точно: полный стадион, ни одного свободного места, яркая игра, обе команды играли в атаку. ЦСКА выходил низом под любым давлением, мы шли в давление на каждом участке поля, мы тоже комбинировали хорошо. Я думаю, это очень яркий матч, достойный, может быть, даже плей-офф еврокубков, — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. Отрыв от «Зенита» со второй строчки составляет одно очко. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.