Дубль Хойлунда помог «Наполи» переиграть «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А

Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Наполи» и туринский «Ювентус». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна.

На седьмой минуте Расмус Хойлунд открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. На 59-й минуте Кенан Йылдыз забил ответный мяч. На 78-й минуте Хойлунд оформил дубль.

Команда Антонио Конте набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.