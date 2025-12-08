Скидки
Наполи — Ювентус, результат матча 7 декабря 2025, счёт 2:1, 14-й тур Серии А 2025/2026

Дубль Хойлунда помог «Наполи» переиграть «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А
Завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Наполи» и туринский «Ювентус». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали неаполитанцы. Встреча состоялась на стадионе «Диего Армандо Марадона» (Неаполь). В качестве главного арбитра встречи выступил Федерико Ла Пенна.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'     1:1 Йылдыз – 59'     2:1 Хойлунд – 78'    

На седьмой минуте Расмус Хойлунд открыл счёт в этой игре и вывел хозяев поля вперёд. На 59-й минуте Кенан Йылдыз забил ответный мяч. На 78-й минуте Хойлунд оформил дубль.

Команда Антонио Конте набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Старая синьора» заработала 23 очка и располагается на седьмой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
«Ювентус» и «Наполи» могут побороться за защитника из Серии А — Tuttosport
