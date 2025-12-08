Скидки
Тренер ЦСКА Челестини ответил, что его удивило в РПЛ после полугода в России

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос, что его удивило в Мир Российской Премьер-Лиге за полгода работы в России. Специалист возглавил армейцев перед стартом сезона-2025/2026. Армейцы ушли на зимнюю паузу на четвёртом месте с 36 очками.

— Вы уже полгода в России. Что вас удивило в чемпионате?
— РПЛ — очень боевая лига. Особенно мне понравилась местная футбольная атмосфера, а ещё стадионы. В Испании, Италии и Франции многие клубы хотели бы иметь то, что есть в России. Качество и количество стадионов, число болельщиков — это топ-уровень, — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

