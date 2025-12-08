Скидки
Челестини: РПЛ была бы ещё конкурентоспособнее, если бы не всем известные обстоятельства

Челестини: РПЛ была бы ещё конкурентоспособнее, если бы не всем известные обстоятельства
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о сравнении Мир Российской Премьер-Лиги с топ-чемпионатами европейских стран после завершения первой части сезона-2025/2026.

«Конечно, чемпионат России был бы ещё более конкурентоспособен, если бы не всем известные обстоятельства. Сложно проводить сравнения с другими лигами, сейчас позиции не равны. Может, РПЛ не вошла бы в топ-5 лиг Европы, но точно шла бы сразу после них», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Российские клубы отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборная России также не принимает участия в международных соревнованиях.

Комментарии
