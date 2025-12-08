Скидки
Кордоба ярко отпраздновал гол, ЦСКА поддержал Алдонина. Фото победы «Краснодара»

7 декабря в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена» прошёл матч 18-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором «Краснодар» принимал ЦСКА. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Победу со счётом 3:2 одержали действующие чемпионы страны.

Лучшие кадры с матча «Краснодар» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

На 11-й минуте защитник ЦСКА Мойзес ударом головой открыл счёт. На 38-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ударом в касание забил ответный гол. На 51-й минуте вингер Виктор Са вывел «Краснодар» вперёд. На 68-й минуте Мойзес получил красную карточку. На 70-й минуте полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи забил третий мяч своей команды. На 90+1-й минуте Матеус Алвес сократил отставание ЦСКА в счёте.

