«Реал» проиграл «Сельте» в Ла Лиге, Фран Гарсия получил две жёлтые карточки за две минуты

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Первый мяч в игре был забит на 53-й минуте. Отличился шведский полузащитник «Сельты» Уиллот Сведберг. На 64-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Фран Гарсия, получивший две жёлтые карточки за две минуты. На 90+2-й минуте красную получил другой защитник «сливочных» Альваро Каррерас. На 90+3-й минуте Сведберг оформил дубль.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 16 матчах. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Сельта» набрала 19 очков в 15 играх и располагается на 10-й строчке.