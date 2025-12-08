Скидки
Реал — Сельта, результат матча 7 декабря 2025, счет 0:2, 15-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» проиграл «Сельте» в Ла Лиге, Фран Гарсия получил две жёлтые карточки за две минуты
Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Сельта» из Виго. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53'     0:2 Сведберг – 90+3'    
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2' / нет

Первый мяч в игре был забит на 53-й минуте. Отличился шведский полузащитник «Сельты» Уиллот Сведберг. На 64-й минуте с поля был удалён защитник «Реала» Фран Гарсия, получивший две жёлтые карточки за две минуты. На 90+2-й минуте красную получил другой защитник «сливочных» Альваро Каррерас. На 90+3-й минуте Сведберг оформил дубль.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 16 матчах. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка. «Сельта» набрала 19 очков в 15 играх и располагается на 10-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
