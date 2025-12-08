Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам первой части сезона

Российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим бомбардиром чемпионата России по итогам первой части сезона. На счету футболиста 11 голов, два из которых с пенальти.

На втором месте по этому показателю находится нападающий «Балтики» Брайан Хиль, который забил 10 голов, четыре из которых с пенальти. Замыкает тройку лучших бомбардиров нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Он забил девять голов (два с пенальти).

Лидером турнирной таблицы по итогам первой части сезона стал «Краснодар», который набрал 40 очков. На втором месте находится «Зенит», набрав 39 очков. Замкнул тройку «Локомотив» (37).