Челестини отреагировал на слова Кордобы о расизме со стороны игрока ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о заявлениях нападающего «Краснодара» Джона Кордобы о расизме. Колумбиец призвал привлечь к ответственности полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру за слова, сказанные ему во время матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» одержал победу со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

— Удалось ли, на ваш взгляд, армейцам сдержать Джона Кордобу?
— Если вы про провокации — это футбол. С нарушениями и провокациями меньше проблем разве что в пинг-понге, где нет контакта. В футболе есть контакт, поэтому существуют провокации, этим занимаются многие. Из этого складывается игра. Надо иметь сильные очень черты характера.

В случае Кордобы речь идет об очень хорошем игроке — его нелегко остановить. Да, он забил отличный гол, но в целом у нас получалось его сдерживать.

— В перерыве футболист «Краснодара» сказал про расизм в сторону игроков их команды. Что вы можете об этом сказать?
— Да, Кордоба сказал, что кто-то из наших игроков говорил про расизм. Я его успокоил: если были какие-то слова, мне жаль. Я не знаю, что происходит на поле, ничего не слышал. Сказал ему успокоиться и играть в футбол. Вопрос исчерпан, — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.

