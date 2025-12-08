Скидки
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за пять матчей во всех турнирах

Комментарии

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «быки» одолели армейцев впервые за пять матчей во всех турнирах.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

Ранее три победы одержал ЦСКА и один раз команды завершили матч вничью. Крайняя победа «южан» в матче с красно-синими была в августе 2024 года. Тогда в игре 4-го тура РПЛ «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 2:1.

«Краснодар» после победы вновь занимает на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртую строчку в РПЛ. Следующий матч чемпионата команды проведут после зимней паузы в конце февраля 2026 года.

