«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за пять матчей во всех турнирах

«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «быки» одолели армейцев впервые за пять матчей во всех турнирах.

Ранее три победы одержал ЦСКА и один раз команды завершили матч вничью. Крайняя победа «южан» в матче с красно-синими была в августе 2024 года. Тогда в игре 4-го тура РПЛ «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 2:1.

«Краснодар» после победы вновь занимает на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртую строчку в РПЛ. Следующий матч чемпионата команды проведут после зимней паузы в конце февраля 2026 года.