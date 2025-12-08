«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за пять матчей во всех турнирах
Поделиться
«Краснодар» обыграл ЦСКА в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2. Таким образом, «быки» одолели армейцев впервые за пять матчей во всех турнирах.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11' 1:1 Кордоба – 38' 2:1 Са – 51' 3:1 Батчи – 70' 3:2 Алвес – 90+1'
Удаления: нет / Мойзес – 68'
Ранее три победы одержал ЦСКА и один раз команды завершили матч вничью. Крайняя победа «южан» в матче с красно-синими была в августе 2024 года. Тогда в игре 4-го тура РПЛ «Краснодар» победил ЦСКА со счётом 2:1.
«Краснодар» после победы вновь занимает на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртую строчку в РПЛ. Следующий матч чемпионата команды проведут после зимней паузы в конце февраля 2026 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
03:30
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:58
-
02:56
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
01:59
-
01:48
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:49
-
00:44
-
00:37
-
00:34
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:03
-
00:02
- 7 декабря 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:38
-
23:33
-
23:18
-
23:18
-
22:56
-
22:56
-
22:53