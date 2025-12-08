Скидки
Хаби Алонсо раскритиковал судейство после поражения «Реала» в матче с «Сельтой»

Хаби Алонсо раскритиковал судейство после поражения «Реала» в матче с «Сельтой»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен судейством в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2). Мадридский клуб завершал матч вдевятером. На 64-й минуте арбитр показал вторую жёлтую Франсиско Гарсии, а на 90+2-й минуте был удалён Альваро Фернандес.

«Нас выбило из колеи решение судьи. Он не учёл потерю времени, сбивали наш темп, он был слишком разрешающим. Удаление Фернандеса, не знаю, очень спорно. Мне это не понравилось, это выбило нас из равновесия. В некоторых эпизодах он немного выбил нас из игры. Мне не понравилоcь судейство», — приводит слова Алонсо Managing Madrid.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Сельта» занимает 10-е место, набрав 19 очков.

