Мусаев объяснил пропущенные голы «Краснодара» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о пропущенных голах «быков» в матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

«Первый гол не разобрались. Там ЦСКА делает блок, разбегаются четыре футболиста, и нужно просто передать, и там было равное количество, но запутались в передаче и потеряли Мойзеса. Это нетипичная ошибка для нас, обычно мы действуем хорошо на стандартах, но футболисты люди, и все мы ошибаемся.

Второй гол… Вроде бы все получалось, были близки к четвёртому голу своему: и в штангу попали там, и были хорошие атаки. Нельзя так, надо доиграть. Пропустили один, надо закончить этим одним мячом, слишком побежали в атаку, дали сопернику возможность выйти. Радует, что больше не дали создать моментов, но, в принципе, выиграли — это самое важное, это уже всё мелочи остальное», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.