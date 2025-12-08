Скидки
Мусаев объяснил пропущенные голы «Краснодара» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о пропущенных голах «быков» в матче Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Первый гол не разобрались. Там ЦСКА делает блок, разбегаются четыре футболиста, и нужно просто передать, и там было равное количество, но запутались в передаче и потеряли Мойзеса. Это нетипичная ошибка для нас, обычно мы действуем хорошо на стандартах, но футболисты люди, и все мы ошибаемся.

Второй гол… Вроде бы все получалось, были близки к четвёртому голу своему: и в штангу попали там, и были хорошие атаки. Нельзя так, надо доиграть. Пропустили один, надо закончить этим одним мячом, слишком побежали в атаку, дали сопернику возможность выйти. Радует, что больше не дали создать моментов, но, в принципе, выиграли — это самое важное, это уже всё мелочи остальное», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков. ЦСКА остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ.

