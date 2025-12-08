Игрок «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как переживает неудачные матчи

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков поделился, как переживает неудачные матчи в своей карьере.

«Стараюсь делать выводы, наверное, какие-то работы над ошибками. И зачастую просто жду следующего матча, чтобы исправиться. Но тут нужно говорить, что нет ни одного футболиста в мире, который каждый матч…

Я, наверное, первое время забываю. Потом, когда уже там первый, грубо говоря, рабочий день после игры, первая тренировка, уже начинаю анализировать, что было не так, чтобы исправиться в грядущем матче», — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата с 11 забитыми мячами. Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.