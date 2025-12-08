Скидки
Мурад Мусаев рассказал о планах «Краснодара» на зимнюю паузу

Мурад Мусаев рассказал о планах «Краснодара» на зимнюю паузу
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о планах «быков» на зимнюю паузу сезона-2025/2026.

«Сборы будут с 13 января. Мы собираемся в Объединенных Арабских Эмиратах. Будем в двух городах: часть сбора будет в Дубае, часть в Абу-Даби. Планируем принять участие в традиционном турнире, в котором играли в прошлом году. Вроде бы всё к этому идет. Должны, наверное, скоро объявить. И, в принципе, 22 февраля возвращаемся обратно. Сейчас точно не скажу вам, но, я думаю, шесть-семь матчей планируем сыграть за это время», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков.

