«А зачем Глушков это сделал?!». Генич – о действиях игрока в матче «Динамо» Мх – «Пари НН»
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал действия защитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1). Глушков в своей штрафной потянул за руку Максима Шнапцева и арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Хуан Босельи.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Босельи – 37'
Удаления: Табидзе – 20' / нет
«А зачем Глушков это сделал?!» — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.
После этого матча главный тренер махачкалинского клуба Хасанби Биджиев подал в отставку.
На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином».
