«А зачем Глушков это сделал?!». Генич – о действиях игрока в матче «Динамо» Мх – «Пари НН»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал действия защитника махачкалинского «Динамо» Никиты Глушкова в матче 18-го тура РПЛ с «Пари НН» (0:1). Глушков в своей штрафной потянул за руку Максима Шнапцева и арбитр встречи назначил пенальти, который реализовал Хуан Босельи.

«А зачем Глушков это сделал?!» — написал Генич на личной странице в телеграм-канале.

После этого матча главный тренер махачкалинского клуба Хасанби Биджиев подал в отставку.

На данный момент махачкалинское «Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. В следующем туре команда встретится с «Рубином».