Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Челестини ответил на вопрос о разговоре с игроками ЦСКА после поражения от «Краснодара»

Челестини ответил на вопрос о разговоре с игроками ЦСКА после поражения от «Краснодара»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос журналистов, о чём вы говорил с игроками армейцев после поражения во встрече 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

— Фабио, о чём вы говорили с футболистами после игры?
— Пока что я с ними не разговаривал. Мы сейчас вернемся в отель, поужинаем, и у нас будет время пообщаться. Но я не могу сказать ребятам ни слова критики. Сегодня мы пытались играть с «ромбом» в центре поля, впереди вышли Кирилл Глебов и Матия Попович — решил сегодня сыграть без чистых нападающих. Попович неплохо проявил себя в прошлой игре, а для обеспечения скорости впереди нужен был Глебов. Четыре полузащитника должны были обеспечить нам численное преимущество в центре поля, но мы не смогли им воспользоваться. Нам надо было быть более смелыми в контроле и закрыть «Краснодар» на их половине поля. В первом тайме у нас этого не получилось, второй тоже был сложным. «Краснодар» провёл очень хороший матч, — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.

ЦСКА после поражения остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.

Материалы по теме
Челестини отреагировал на слова Кордобы о расизме со стороны игрока ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android