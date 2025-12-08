Челестини ответил на вопрос о разговоре с игроками ЦСКА после поражения от «Краснодара»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос журналистов, о чём вы говорил с игроками армейцев после поражения во встрече 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3).

— Фабио, о чём вы говорили с футболистами после игры?

— Пока что я с ними не разговаривал. Мы сейчас вернемся в отель, поужинаем, и у нас будет время пообщаться. Но я не могу сказать ребятам ни слова критики. Сегодня мы пытались играть с «ромбом» в центре поля, впереди вышли Кирилл Глебов и Матия Попович — решил сегодня сыграть без чистых нападающих. Попович неплохо проявил себя в прошлой игре, а для обеспечения скорости впереди нужен был Глебов. Четыре полузащитника должны были обеспечить нам численное преимущество в центре поля, но мы не смогли им воспользоваться. Нам надо было быть более смелыми в контроле и закрыть «Краснодар» на их половине поля. В первом тайме у нас этого не получилось, второй тоже был сложным. «Краснодар» провёл очень хороший матч, — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.

ЦСКА после поражения остался с 36 набранными очками. Армейцы занимают четвёртое место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.