Погребняк отреагировал на титул Месси, показав архивное видео с игры «Штутгарт» — «Барса»
Поделиться
Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на рекордный 48-й титул звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси, показав короткое видео с матча Лиги чемпионов сезона-2010/2011, где форвард в составе «Штутгарта» играл в матче с «Барселоной» (1:1).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
23 февраля 2010, вторник. 22:45 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Какау – 25' 1:1 Ибрагимович – 52'
«Лео Месси выиграл 48-й трофей и подтвердил статус самого титулованного футболиста мира. Рад и горд, что удалось сыграть против него в далёком 2010 году. А вот архивное видео с той встречи», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.
Напомним, Месси обновил мировой рекорд по числу завоёванных командных трофеев. В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года его «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
03:30
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:58
-
02:56
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
01:59
-
01:48
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:49
-
00:44
-
00:37
-
00:34
-
00:21
-
00:21
-
00:14
-
00:03
-
00:02
- 7 декабря 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:45
-
23:44
-
23:38
-
23:33
-
23:18
-
23:18
-
22:56
-
22:56
-
22:53