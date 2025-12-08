Погребняк отреагировал на титул Месси, показав архивное видео с игры «Штутгарт» — «Барса»

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк отреагировал на рекордный 48-й титул звёздного аргентинского нападающего Лионеля Месси, показав короткое видео с матча Лиги чемпионов сезона-2010/2011, где форвард в составе «Штутгарта» играл в матче с «Барселоной» (1:1).

«Лео Месси выиграл 48-й трофей и подтвердил статус самого титулованного футболиста мира. Рад и горд, что удалось сыграть против него в далёком 2010 году. А вот архивное видео с той встречи», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Напомним, Месси обновил мировой рекорд по числу завоёванных командных трофеев. В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года его «Интер Майами» обыграл «Ванкувер Уайткэпс» со счётом 3:1 и завоевал титул североамериканской лиги.