«Локомотив» забил больше всех голов в первой части сезона РПЛ

«Локомотив» забил больше всего голов по итогам первой части сезона чемпионата России. «Железнодорожники» забили 39 голов и пропустили 23. На втором месте по количеству забитых голов находится «Краснодар». Действующие чемпионы лиги забил 37 голов и пропустили 12.

На третьем месте по этому показателю располагается «Зенит». На их счету 34 забитых голов. Клуб из Санкт-Петербурга также пропустил 12 голов.

Лидером турнирной таблицы чемпионата России по итогам первой части сезона стал «Краснодар», который набрал 40 очков. На втором месте находится «Зенит», набрав 39 очков. Замкнул тройку «Локомотив» (37).