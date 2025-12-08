Скидки
Алексей Батраков назвал свою мечту в сборной России

Алексей Батраков назвал свою мечту в сборной России
Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал свою мечту, связанную с игрой в сборной России.

— Скажи, пожалуйста, какая у тебя мечта в сборной?
— В нынешних реалиях сыграть на чемпионате мира, — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги Батраков является лучшим бомбардиром чемпионата с 11 забитыми мячами. Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России. В составе национальной команды у 20-летнего футболиста 10 матчей, в которых он забил три мяча и отдал три ассиста.

