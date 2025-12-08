Скидки
«Практически уехал». Алексей Батраков рассказал, что мог отправиться в аренду в «Крылья»

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что мог отправиться в аренду в самарские «Крылья Советов».

— Ты думал, что ты мог бы свою карьеру начать не в «Локомотиве»?
— В какой-то момент, перед тем как подписывать свой первый контракт и ехать с основой на сборы зимние, к сожалению, как-то там не получалось у меня переподписать контракт. И как будто мне казалось, что меня особо не видят в основном составе, даже на сборах. И уже, конечно, задумывался об аренде для начала. Практически уехал. Ну, как практически, опять же. Вариант был с «Крыльями Советов».

Но так быстро всё разрешилось, что сначала мне сказали одно, а потом на следующий день мне сказали, что всё, «Локомотив» готов. И я, не задумываясь, переписал контракт и поехал с основой на сборы. После чего благополучно там остался, — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

