«Сочи» установил антирекорд РПЛ XXI века

«Сочи» проиграл «Локомотиву» на своём поле в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:4. Таким образом, сочинцы установили антирекорд XXI века в чемпионате России по числу пропущенных мячей после 18 туров сезона.

«Сочи» пропустил 41 гол в сезоне-2025/2026 РПЛ. Как сообщает телеграм-канал Opta Sport, последняя команда, у которой было больше пропущенных мячей после первых 18 туров в чемпионате России, — «Тюмень» в сезоне-1998 (47). Данный результат является антирекордом за всю историю чемпионата России.

«Сочи» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.