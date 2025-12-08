«Сочи» установил антирекорд РПЛ XXI века
«Сочи» проиграл «Локомотиву» на своём поле в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 2:4. Таким образом, сочинцы установили антирекорд XXI века в чемпионате России по числу пропущенных мячей после 18 туров сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7' 1:1 Крамарич – 25' 1:2 Руденко – 29' 1:3 Руденко – 34' 1:4 Воробьёв – 68' 2:4 Камано – 88'
«Сочи» пропустил 41 гол в сезоне-2025/2026 РПЛ. Как сообщает телеграм-канал Opta Sport, последняя команда, у которой было больше пропущенных мячей после первых 18 туров в чемпионате России, — «Тюмень» в сезоне-1998 (47). Данный результат является антирекордом за всю историю чемпионата России.
«Сочи» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ с девятью очками.
