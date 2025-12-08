Скидки
Алонсо ответил на вопрос, будет ли зависеть его будущее в «Реале» от матча с «Ман Сити»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо ответил на вопрос, стоит ли на кону его будущее «Реала» в предстоящем матче с «Манчестер Сити». В своём последнем матче «Реал» проиграл «Сельте» (0:2) в 15-м туре чемпионата Испании.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы боремся за три очка Лиги чемпионов, у нас хорошая позиция, вот что поставлено на карту. Мы хотим хорошо выступить и сыграть лучше, чем сегодня», — приводит слова Алонсо AS.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 6 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало – 23:00 мск.

На данный момент «Реал» занимает пятое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

