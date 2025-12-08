«Ради этого я и привёз Месси». Бекхэм отреагировал на первый для «Интер Майами» Кубок МЛС

Совладелец и президент клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм эмоционально отреагировал на победу «цапель» в Кубке МЛС. В финале турнира команда из Флориды одолела «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

«Вот ради этого я и привёз сюда Месси. Он превратил аутсайдера, в успешный клуб всего за два сезона. Я очень счастлив! Мы все счастливы!» — приводит слова Бекхэма издание ESPN.

«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС с 2020 года. За это время команде удалось завоевать трофей регулярного чемпионата МЛС (2024) и североамериканский Кубок лиг (2023). Среди известных игроков, выступающих за клуб Дэвида Бекхэма, выделяются защитник Жорди Альба, полузащитники Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс, нападающие Луис Суарес, Лионель Месси другие.