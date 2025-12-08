Скидки
«Ради этого я и привёз Месси». Бекхэм отреагировал на первый для «Интер Майами» Кубок МЛС

Совладелец и президент клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм эмоционально отреагировал на победу «цапель» в Кубке МЛС. В финале турнира команда из Флориды одолела «Ванкувер Уайткэпс» (3:1).

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 1
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
1:0 Окампо – 8'     1:1 Ахмед – 60'     2:1 Де Пауль – 71'     3:1 Алленде – 90+6'    

«Вот ради этого я и привёз сюда Месси. Он превратил аутсайдера, в успешный клуб всего за два сезона. Я очень счастлив! Мы все счастливы!» — приводит слова Бекхэма издание ESPN.

«Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС с 2020 года. За это время команде удалось завоевать трофей регулярного чемпионата МЛС (2024) и североамериканский Кубок лиг (2023). Среди известных игроков, выступающих за клуб Дэвида Бекхэма, выделяются защитник Жорди Альба, полузащитники Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс, нападающие Луис Суарес, Лионель Месси другие.

