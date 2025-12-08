Мусаев высказался о стычке между Кордобой и Мойзесом в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о стычке между нападающим «Краснодара» нападающим южан Джоном Кордобой и защитником ЦСКА Мойзесом в перерыве матча 18-го тура чемпионата России.

«Услышал крики, вышел, смотрю: всё угасло. Не хочу раздувать, нужно остыть. Вроде никто не подрался. Просто на повышенных тонах поговорили, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

По словам Мойзеса, форвард «быков» Джон Кордоба заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны опорника красно-синих Родриго Вильягры.

Сам матч завершился победой «Краснодара» со счётом 3:2. Команда ушла на зимнюю паузу в качестве лидера турнирной таблицы, набрав 40 очков. ЦСКА занимает четвёртое место (36).