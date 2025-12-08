Скидки
Мусаев высказался о стычке между Кордобой и Мойзесом в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА

Мусаев высказался о стычке между Кордобой и Мойзесом в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о стычке между нападающим «Краснодара» нападающим южан Джоном Кордобой и защитником ЦСКА Мойзесом в перерыве матча 18-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

«Услышал крики, вышел, смотрю: всё угасло. Не хочу раздувать, нужно остыть. Вроде никто не подрался. Просто на повышенных тонах поговорили, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

По словам Мойзеса, форвард «быков» Джон Кордоба заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны опорника красно-синих Родриго Вильягры.

Сам матч завершился победой «Краснодара» со счётом 3:2. Команда ушла на зимнюю паузу в качестве лидера турнирной таблицы, набрав 40 очков. ЦСКА занимает четвёртое место (36).

