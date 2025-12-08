Серхио Рамос объявил об уходе из «Монтеррея»

Защитник мексиканского «Монтеррея» Серхио Рамос, после поражения от «Толуке» (2:3) в Апертуре, ответил на вопрос о том, собирается ли он оставаться в клубе.

«Очевидно, да — это был мой последний матч в Мексике. Мы расстроены, но с чистой совестью — мы отдали на поле всё. Нужно сделать выводы, подняться и принять, что это тоже часть футбола. Самая большая боль — что мы не смогли подарить болельщикам ещё один финал, ведь они заслуживали этого больше всех. Спасибо вам всегда за поддержку. Вперёд, «Монтеррей»! — написал Рамос в своих соцсетях.

В ответном матче «Монтеррей» проиграл «Толуке» со счётом 2:3, и минимальный успех «Райадос» в первой игре (1:0) не позволил команде пройти дальше. Действующий чемпион Мексики вышел в финал, где встретится с «Тигрес», за счёт более высокого положения в регулярном первенстве.

Соглашение испанского защитника рассчитано до конца года, поэтому уже сейчас он имеет право вступать в переговоры с потенциальными работодателями.