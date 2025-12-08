Скидки
Будущее Винисиуса влияет на летние трансферы «Реала»

Будущее Винисиуса влияет на летние трансферы «Реала»
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор напрямую влияет на летние планы «королевского» клуба на трансферном рынке. В случае продления его соглашения клубу придётся отказаться от крупных покупок этим летом. Об этом сообщает Ok Diario.

По информации источника, сам Винисиус хочет остаться, и его представители собираются возобновить переговоры. В руководстве мадридского клуба по-прежнему видят в нём одного из ключевых игроков долгосрочного проекта. Однако при отсутствии договорённости о новом контракте клуб готов пойти на трансфер, чтобы избежать его ухода без компенсации в 2027 году. В качестве возможных замен рассматриваются Холанд и Нико Уильямс.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

Алонсо — о Винисиусе: он привносит много энергии в команду
