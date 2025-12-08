Будущее Винисиуса влияет на летние трансферы «Реала»

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор напрямую влияет на летние планы «королевского» клуба на трансферном рынке. В случае продления его соглашения клубу придётся отказаться от крупных покупок этим летом. Об этом сообщает Ok Diario.

По информации источника, сам Винисиус хочет остаться, и его представители собираются возобновить переговоры. В руководстве мадридского клуба по-прежнему видят в нём одного из ключевых игроков долгосрочного проекта. Однако при отсутствии договорённости о новом контракте клуб готов пойти на трансфер, чтобы избежать его ухода без компенсации в 2027 году. В качестве возможных замен рассматриваются Холанд и Нико Уильямс.

В текущем сезоне бразилец провёл за «Реал» 20 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт пять голов и семь результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса с мадридским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.