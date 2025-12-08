Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар ответил на вопрос о будущем на фоне истекающего контракта с «Сантосом»

Неймар ответил на вопрос о будущем на фоне истекающего контракта с «Сантосом»
Комментарии

Нападающий «Сантоса» Неймар поделился мыслями о своём будущем на фоне истекающего соглашения с клубом, которое рассчитано до 31 декабря 2025 года.

«Пока не знаю, что будет дальше. Мне нужно отдохнуть после сезона — дайте несколько дней, чтобы отключиться, потом приму решение. Точно могу сказать, что приоритетом остаётся «Сантос», — приводит слова Неймара журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Сантос» начал предварительные переговоры с Неймаром и его представителями относительно продления контракта. В текущем сезоне 33-летний нападающий провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт 11 голов и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Появилась новая информация относительно будущего Неймара

Необычные названия футбольных клубов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android