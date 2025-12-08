«Знаю пару российских клубов». Игрок «Локо» Батраков — об интересе к себе

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об интересе к нему со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
— Кроме «Бенфики», от кого-то ещё знаешь интерес к себе?
— Знаю пару российских клубов.
— Мы их тоже знаем: «Зенит», я подозреваю, что ещё «Краснодар», а может, ЦСКА.
— Ничего не скажу, поэтому прямо конкретного предложения такого, наверное, не было. Мне никто не говорил.
— От иностранных команд?
— Иностранных точно не было. Клуб, думаю, сказал бы мне.
— А про российские кто тебе говорил: клуб или агент?
— Агент.
— И ты что отвечал?
— Отвечал, что мне комфортно в «Локомотиве», всё устраивает, — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».
Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.