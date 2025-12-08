Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Знаю пару российских клубов». Игрок «Локо» Батраков — об интересе к себе

«Знаю пару российских клубов». Игрок «Локо» Батраков — об интересе к себе
Комментарии

Атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об интересе к нему со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

— Кроме «Бенфики», от кого-то ещё знаешь интерес к себе?
— Знаю пару российских клубов.

— Мы их тоже знаем: «Зенит», я подозреваю, что ещё «Краснодар», а может, ЦСКА.
— Ничего не скажу, поэтому прямо конкретного предложения такого, наверное, не было. Мне никто не говорил.

— От иностранных команд?
— Иностранных точно не было. Клуб, думаю, сказал бы мне.

— А про российские кто тебе говорил: клуб или агент?
— Агент.

— И ты что отвечал?
— Отвечал, что мне комфортно в «Локомотиве», всё устраивает, — сказал Батраков в видео на странице Winline в социальной сети «ВКонтакте».

Всего в активе 20-летнего полузащитника 15 голов и шесть результативных передач в 23 матчах во всех турнирах в текущем сезоне.

Материалы по теме
«Практически уехал». Алексей Батраков рассказал, что мог отправиться в аренду в «Крылья»

«Золотая» эра «Локомотива»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android