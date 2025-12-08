Фото: Джуд Беллингем рассёк бровь во время проигранного матча «Реала» с «Сельтой»

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил рассечение брови во время матча 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой», который завершился поражением испанского гранда со счётом 0:2.

Во время одного из эпизодов английский полузащитник рассёк бровь. Несмотря на это, футболист доиграл встречу до конца и не был заменён.

Фото: Getty Images

В нынешнем сезоне Беллингем провёл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 16 матчах. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.

