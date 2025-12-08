«С этим составом бессмысленно входить в весну». Адиев — о «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о проблемах с составом в команде.

«Когда у тебя такая большая обойма травмированных игроков, невозможно поглотить эту разницу. Хорошо, что закончился этот этап чемпионата. Нас ждёт очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре‑пять. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждёт бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.