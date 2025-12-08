Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С этим составом бессмысленно входить в весну». Адиев — о «Крыльях Советов»

«С этим составом бессмысленно входить в весну». Адиев — о «Крыльях Советов»
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о проблемах с составом в команде.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18'     2:0 Хиль – 22'    

«Когда у тебя такая большая обойма травмированных игроков, невозможно поглотить эту разницу. Хорошо, что закончился этот этап чемпионата. Нас ждёт очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре‑пять. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждёт бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Балтика» одержала уверенную победу над «Крыльями Советов», у Хиля — дубль
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android