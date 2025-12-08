«С этим составом бессмысленно входить в весну». Адиев — о «Крыльях Советов»
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о проблемах с составом в команде.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Хиль – 18' 2:0 Хиль – 22'
«Когда у тебя такая большая обойма травмированных игроков, невозможно поглотить эту разницу. Хорошо, что закончился этот этап чемпионата. Нас ждёт очень сложная весна, если мы не укрепим свой состав. Хотя бы человека четыре‑пять. С этим составом бессмысленно входить в весну, нас ждёт бойня за выживание. Мы не смогли из этой зоны выйти выше. Нам не хватает основополагающих игроков», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».
После 18 туров чемпионата России «Крылья Советов» набрали 17 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице.
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
08:11
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:34
-
07:25
-
07:25
-
07:06
-
06:57
-
06:29
-
05:24
-
04:46
-
04:33
-
04:25
-
04:07
-
04:04
-
03:30
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:58
-
02:56
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
01:59
-
01:48
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:49
-
00:44