Алонсо объяснил неожиданное поражение «Реала» в матче с «Сельтой»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о поражении «сливочных» в матче 15-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (0:2).
Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53' 0:2 Сведберг – 90+3'
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2' / нет
«Мы не получили того, на что рассчитывали. Хотели играть в высоком темпе с прессингом против сильного соперника, но чего‑то не хватило — травма Милитао нарушила наши планы. Это плохая новость: у нас и так много проблем с травмами, а теперь ещё одна. Реагировать было сложно, по‑настоящему включились только после удаления и когда остались вдесятером. Потеря трёх очков обидна, мы злимся», — приводит слова Алонсо издание AS.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 36 очков. «Сельта» располагается на 10-й строчке, набрав 19 очков.
