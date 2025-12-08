Скидки
Тренер «Сочи» Игорь Осинькин отреагировал на поражение от «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался по поводу поражения в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

«То, как мы были готовы к матчу, наверное, даже мы сами по-настоящему проверить не смогли. «Лёгкие» голы — такие, не совсем вытекавшие из характера встречи, — стали следствием наших ошибок, и мы это понимаем. Именно они привели к тому, что мы всё время оказывались в роли догоняющих.

Мы настраивались на игру и, по сути, до третьего пропущенного гола я не помню моментов у наших ворот, которые возникали бы без наших ошибок и не превращались бы сразу в опасные эпизоды. После этого соперник, конечно, получил преимущество. Возможно, не за счёт тотального владения мячом, но игру он контролировал однозначно. Мы очень надеялись и хотели брать очки, в том числе и в этом матче — они нам нужны. Но так получилось, что сейчас мы уходим на достаточно большой перерыв в не очень хорошем положении, мягко говоря.

Нам не остаётся ничего другого, кроме как работать и готовиться. Мы понимаем, что обязаны исправлять ситуацию. Уже был небольшой разговор с ребятами в раздевалке после матча. Мы должны стать сильнее — как индивидуально, так и командно. Нужна качественная работа, и, надеюсь, небольшое усиление», — приводит слова Осинькина пресс-служба клуба.

«Сочи» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в активе девять очков.

