«Могли бы и продолжить ещё пару туров». Тренер «Краснодара» Мусаев — о зимней паузе в РПЛ

«Могли бы и продолжить ещё пару туров». Тренер «Краснодара» Мусаев — о зимней паузе в РПЛ
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о зимней паузе в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 на фоне результатов команды.

— «Краснодар» находится действительно, наверное, в пиковой форме, и чемпионат уходит на перерыв. Это сейчас скорее минус для команды или всё-таки плюс?
— Вы знаете, вот сезон так идёт, ты смотришь, то одна команда на пике формы, другая — не очень, у кого-то есть травмы, дисквалификации. И я согласен с вами, что сейчас мы в очень хорошем состоянии в плане фитнеса и в плане содержания игры, но ребята тоже не роботы, им тоже нужно отдыхать. Мы начали сборы 15 июня, и вот так он идёт, это всё без остановки. Плюс есть сборники, такие как Кордоба, Сперцян, Ленини, — они очень много летают, меняют континенты, поэтому, наверное, уже пора отдохнуть.

Хотя так, как мы идём, могли бы и продолжить ещё пару туров (улыбается), — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 40 очков.

