Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:2.
«Получился хороший матч и по результату, и по качеству игры. Огромное спасибо ребятам за то, что правильно услышали посыл на эту игру. На этой неделе мы общались с футболистами и, избегая «накачивания», давали понять, что нас ждёт важнейший матч, что, несмотря на накопленную усталость, нужно отдать все силы. Поздравляю с победой клуб, команду, болельщиков. Двигаемся только вперёд!» — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.
«Локомотив» довёл число набранных в сезоне очков до 37 и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке с девятью очками.
