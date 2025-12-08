Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Сочи»

Михаил Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Сочи»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о победе своей команды в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Встреча завершилась со счётом 4:2.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

«Получился хороший матч и по результату, и по качеству игры. Огромное спасибо ребятам за то, что правильно услышали посыл на эту игру. На этой неделе мы общались с футболистами и, избегая «накачивания», давали понять, что нас ждёт важнейший матч, что, несмотря на накопленную усталость, нужно отдать все силы. Поздравляю с победой клуб, команду, болельщиков. Двигаемся только вперёд!» — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» довёл число набранных в сезоне очков до 37 и поднялся на третье место в таблице РПЛ. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке с девятью очками.

Материалы по теме
«Сочи» установил антирекорд РПЛ XXI века

Самые дорогие российские футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android