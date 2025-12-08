Галактионов подвёл итоги осенней части сезона для «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об осенней части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги после матча 18-го тура с «Сочи» (4:2).

«Что касается итогов первой части сезона, то я оценю их как нормальные, даже хорошие. Можно было бы выступить лучше? Безусловно. Были встречи, в которых мы могли добиться лучшего результата и быть выше в таблице. Но каждый матч — это отдельный этап, на котором мы анализируем положительные и отрицательные моменты игры. После встреч, в которых команда упускала очки, мы проводили работу над ошибками и старались больше такого себе не позволять. Это касается и характера матчей, и модели игры, и ролей игроков. Многие футболисты раскрываются по-новому и сейчас проводят один из лучших сезонов в своей карьере. Ребята — большие молодцы», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» довёл число набранных в сезоне очков до 37 и располагается на третьем месте в таблице РПЛ.

