Галактионов подвёл итоги осенней части сезона для «Локомотива» в РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об осенней части сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги после матча 18-го тура с «Сочи» (4:2).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 7'     1:1 Крамарич – 25'     1:2 Руденко – 29'     1:3 Руденко – 34'     1:4 Воробьёв – 68'     2:4 Камано – 88'    

«Что касается итогов первой части сезона, то я оценю их как нормальные, даже хорошие. Можно было бы выступить лучше? Безусловно. Были встречи, в которых мы могли добиться лучшего результата и быть выше в таблице. Но каждый матч — это отдельный этап, на котором мы анализируем положительные и отрицательные моменты игры. После встреч, в которых команда упускала очки, мы проводили работу над ошибками и старались больше такого себе не позволять. Это касается и характера матчей, и модели игры, и ролей игроков. Многие футболисты раскрываются по-новому и сейчас проводят один из лучших сезонов в своей карьере. Ребята — большие молодцы», — приводит слова Галактионова официальный сайт железнодорожников.

«Локомотив» довёл число набранных в сезоне очков до 37 и располагается на третьем месте в таблице РПЛ.

