Стала известна причина удаления защитника «Реала» Каррераса в матче с «Сельтой» в Ла Лиге

Стала известна причина удаления защитника «Реала» Каррераса в матче с «Сельтой» в Ла Лиге
Стала известна причина удаления защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса в матче 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (0:2).

Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53'     0:2 Сведберг – 90+3'    
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2' / нет

На 90+2-й минуте 22-летний футболист получил сначала жёлтую карточку, а затем прямую красную за споры с арбитром Алехандро Кинтеро.

Каррераса удалили за то, что он сказал судье «ты ужасен». Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По информации источника, за неуважение к арбитру защитнику грозит двухматчевая дисквалификация в Ла Лиге.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 16 матчах. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.

