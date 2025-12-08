Стала известна причина удаления защитника «Реала» Каррераса в матче с «Сельтой» в Ла Лиге
Поделиться
Стала известна причина удаления защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса в матче 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (0:2).
Испания — Примера . 15-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 2
Сельта
Виго
0:1 Сведберг – 53' 0:2 Сведберг – 90+3'
Удаления: Гарсия – 64', Фернандес – 90+2' / нет
На 90+2-й минуте 22-летний футболист получил сначала жёлтую карточку, а затем прямую красную за споры с арбитром Алехандро Кинтеро.
Каррераса удалили за то, что он сказал судье «ты ужасен». Об этом сообщает Tiempo de Juego.
По информации источника, за неуважение к арбитру защитнику грозит двухматчевая дисквалификация в Ла Лиге.
Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 16 матчах. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 декабря 2025
-
08:11
-
08:00
-
07:58
-
07:49
-
07:41
-
07:36
-
07:34
-
07:25
-
07:25
-
07:06
-
06:57
-
06:29
-
05:24
-
04:46
-
04:33
-
04:25
-
04:07
-
04:04
-
03:30
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:58
-
02:56
-
02:54
-
02:50
-
02:43
-
01:59
-
01:48
-
01:23
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:49
-
00:44