Стала известна причина удаления защитника «Реала» Каррераса в матче с «Сельтой» в Ла Лиге

Стала известна причина удаления защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса в матче 15-го тура Ла Лиги с «Сельтой» (0:2).

На 90+2-й минуте 22-летний футболист получил сначала жёлтую карточку, а затем прямую красную за споры с арбитром Алехандро Кинтеро.

Каррераса удалили за то, что он сказал судье «ты ужасен». Об этом сообщает Tiempo de Juego.

По информации источника, за неуважение к арбитру защитнику грозит двухматчевая дисквалификация в Ла Лиге.

Мадридский «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании с 36 очками в 16 матчах. Отставание от «Барселоны» составляет четыре очка.