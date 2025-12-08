Скидки
8 декабря главные новости спорта, футбол, результаты НХЛ, НБА, теннис, итоги РПЛ, Александр Овечкин, Реал

Неожиданное поражение «Реала» в Ла Лиге, Овечкин снова без очков в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

«Реал» неожиданно всухую проиграл «Сельте» в матче 15-го тура Ла Лиги, «Вашингтон Кэпиталз» одолел на своём льду «Коламбус Блю Джекетс» во встрече регулярного чемпионата НХЛ, «Краснодар» победил ЦСКА в игре 18-го тура РПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице перед зимней паузой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Реал» проиграл «Сельте» в Ла Лиге, Фран Гарсия получил две жёлтые карточки за две минуты.
  2. «Вашингтон» всухую обыграл на своём льду «Коламбус», Овечкин без результативных действий.
  3. «Краснодар» победил ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.
  4. «Лейкерс» обыграли «Филадельфию». У Дончича — трипл-дабл, Леброн набрал 29 очков.
  5. Ассист Панарина не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Вегасу» в овертайме матча НХЛ.
  6. Вера Звонарёва обошла 865 теннисисток в одиночном мировом рейтинге WTA.
  7. «Балтика» одержала уверенную победу над «Крыльями Советов», у Хиля — дубль.
  8. «Питтсбург» сообщил о травме Евгения Малкина.
  9. Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» в РПЛ.
  10. Гол Ничушкина принёс «Колорадо» победу в выездном матче с «Филадельфией».
  11. Дабл-дабл Йокича и 34 очка Мюррэя помогли «Денверу» обыграть «Шарлотт» в матче НБА.
  12. Дубль Хойлунда помог «Наполи» переиграть «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А.
  13. 20 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть «Айлендерс». Цыплаков и Шабанов — без очков.
