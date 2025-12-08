Неожиданное поражение «Реала» в Ла Лиге, Овечкин снова без очков в НХЛ. Главное к утру

«Реал» неожиданно всухую проиграл «Сельте» в матче 15-го тура Ла Лиги, «Вашингтон Кэпиталз» одолел на своём льду «Коламбус Блю Джекетс» во встрече регулярного чемпионата НХЛ, «Краснодар» победил ЦСКА в игре 18-го тура РПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице перед зимней паузой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».