Неожиданное поражение «Реала» в Ла Лиге, Овечкин снова без очков в НХЛ. Главное к утру
«Реал» неожиданно всухую проиграл «Сельте» в матче 15-го тура Ла Лиги, «Вашингтон Кэпиталз» одолел на своём льду «Коламбус Блю Джекетс» во встрече регулярного чемпионата НХЛ, «Краснодар» победил ЦСКА в игре 18-го тура РПЛ и поднялся на первое место в турнирной таблице перед зимней паузой. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Реал» проиграл «Сельте» в Ла Лиге, Фран Гарсия получил две жёлтые карточки за две минуты.
- «Вашингтон» всухую обыграл на своём льду «Коламбус», Овечкин без результативных действий.
- «Краснодар» победил ЦСКА и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ.
- «Лейкерс» обыграли «Филадельфию». У Дончича — трипл-дабл, Леброн набрал 29 очков.
- Ассист Панарина не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Вегасу» в овертайме матча НХЛ.
- Вера Звонарёва обошла 865 теннисисток в одиночном мировом рейтинге WTA.
- «Балтика» одержала уверенную победу над «Крыльями Советов», у Хиля — дубль.
- «Питтсбург» сообщил о травме Евгения Малкина.
- Джон Кордоба стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара» в РПЛ.
- Гол Ничушкина принёс «Колорадо» победу в выездном матче с «Филадельфией».
- Дабл-дабл Йокича и 34 очка Мюррэя помогли «Денверу» обыграть «Шарлотт» в матче НБА.
- Дубль Хойлунда помог «Наполи» переиграть «Ювентус» в матче 14-го тура Серии А.
- 20 сейвов Тарасова помогли «Флориде» обыграть «Айлендерс». Цыплаков и Шабанов — без очков.
Материалы по теме
Комментарии