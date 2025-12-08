Скидки
Тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Ювентусом» в Серии А

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в матче 14-го тура Серии А.

«Игроки заслуживают всех комплиментов, мы можем только благодарить их, потому что в момент крайних трудностей и при таком ограниченном выборе они совершают невероятные вещи. Каждый, кто выходит на поле, проявляет огромный характер и чувство ответственности. Эти парни так сильно выросли в этом плане, и это наполняет меня гордостью, потому что они прочувствовали то, что мы делаем, поняли сложность момента и дали выдающиеся ответные реакции», — приводит слова Конте DAZN.

Команда Антонио Конте набрала 31 очко и занимает первое место в турнирной таблице Серии А.

