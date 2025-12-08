Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о поражении от «Наполи» в Серии А

Тренер «Ювентуса» Спаллетти высказался о поражении от «Наполи» в Серии А
Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Наполи» (1:2) в матче 14-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 14-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Ювентус
Турин
1:0 Хойлунд – 7'     1:1 Йылдыз – 59'     2:1 Хойлунд – 78'    

«Наполи» атаковал активнее с самого начала, мы слишком робко двигались с мячом, а потом легко его теряли, и нам пришлось бегать за ними. Они в хорошей форме, поэтому, если не владеешь мячом, они своей силой и мастерством заставляют тебя бегать по всему полю. Во втором тайме мы играли лучше, действуя персонально, но всё равно страдали из-за темпа и качества контратак «Наполи». Так что да, мы действовали персонально, но они успешно создавали проблемы.

Мы можем добиться большего, чем сегодня, ведь мы раздали невероятное количество передач. Если не контролируешь игру, то становишься пассажиром, а другие принимают решения за тебя. «Наполи» блокирует соперника, чтобы создать пространство, и мы каждый раз попадались на эту уловку. Нам нужно было больше коммуникации, мы также немного упростили им навесы – все эти решения принимаются в моменте», — приводит слова Спаллетти DAZN.

«Ювентус» набрал 23 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.

